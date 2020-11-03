كوركيس:اللأعب سولاقا سيغيب عن المنتخب في مباراتي الأردن وأوزبكستان

كوركيس:اللأعب سولاقا سيغيب عن المنتخب في مباراتي الأردن وأوزبكستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعرض ريبين سولاقا، مدافع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الذي يحترف مع فريق اردا كارتزالي البلغاري، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام بيروي، وعلاجه قد يستغرق 4 أسابيع.وقال باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب العراقي: إن سولاقا سيغيب عن المنتخب في مباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين اللتين ستجريان في الإمارات 12 و17 الجاري.ودعا إعلاميون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي السلوفيني كاتانيتش، إلى استدعاء لاعب فريق الشرطة الشاب كرار عامر ليحل محل سولاقا، بعد أن ظهر بمستويات جيدة خلال المباريات الأخيرة. 

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