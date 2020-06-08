كوركيس:المباراة الودية بين الفريق العراقي ونظيره الأردني ما زالت تحت النقاش

كوركيس:المباراة الودية بين الفريق العراقي ونظيره الأردني ما زالت تحت النقاش
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، عن تفاصيل الاتفاق العراقي-الأردني لتأمين مباراة ودية بين المنتخبين.وقال كوركيس في حديث صحفي، إن “المدير الإداري للمنتخب الأردني أجرى اتصالاً معي من اجل بحث إمكانية خوض مباراة ودية بين المنتخبين”.وأوضح بالقول، “أبلغت المدير الأردني باني سأتحدث مع اتحاد الكرة والمدرب سريتشكو كاتانيتش لمعرفة وجهة نظرهم عن إقامة المباراة”، مشيراً على أنه “لم تتم المخاطبة رسمياً بين الجانبين حتى الان”.تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني سيخوض مباريات التصفيات خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين.

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