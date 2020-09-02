كورونا تضرب المدرب ثائر أحمد

كورونا تضرب المدرب ثائر أحمد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصيب المدرب الدولي ثائر احمد بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وفي اتصال هاتفي لمراسل “شبكة أخبار العراق” بعائلة احمد، أوضحت أن “المدرب ثائر احمد ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا خلال الأيام الماضية الامر الذي دفعه لإجراء الفحوص الطبية”.وأضافت أن “احمد يخضع للحجر الصحي المنزلي الان وبدأ باتباع تعليمات الطبيب التي ستستمر لمدة 14 يوماً على امل الشفاء من الفيروس”.يذكر ان فيروس كورونا أصاب ايضاً المدرب ناظم شاكر وتسبب بوفاة المدرب السابق علي هادي والنجم الدولي احمد راضي وغيرهم من الرياضيين. 

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