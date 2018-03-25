كوريا الجنوبية:إنقاذ 163 شخصاً من الغرق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال خفر السواحل الكوري الجنوبي، إنه تمكن من إنقاذ كافة ركاب العبارة، التي اصطدمت بصخرة في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، الأحد، والبالغ عددهم 163 شخصا. وأوضح مسؤول بخفر السواحل أن ركاب العبارة 158 شخصا، إضافة إلى طاقمها نقلوا إلى الشاطئ على متن 4 زوارق تابعة لقوات خفر السواحل وعدد من مراكب الصيد المدنية.وأضاف المسؤول أن عملية الإنقاذ جرت بسلاسة لأن المياه لم تغمر العبارة ولم تفقد توازنها رغم الاصطدام الذي وقع قبالة جزر في مقاطعة سنان.كان خفر السواحل أعلن في وقت سابق أن العبارة تقل 187 راكبا، لكنه عدل الرقم في وقت لاحق إلى 158.وأوضح المسؤول أن العبارة اصطدمت على ما يبدو بصخرة، وهي تحاول تجنب قارب صيد خلال رحلة في مياه يغطيها الضباب، مضيفا أن عمال الإنقاذ قدموا الرعاية الطبية لستة ركاب عانوا من إصابات طفيفة جراء صدمة الاصطدام الذي أدى إلى صعود مقدمة العبارة على الصخرة.وقال مسؤول آخر من خفر السواحل في مرفأ موكبو القريب إن إدارته تعتزم التحقيق مع قائد العبارة وطاقمها للوقوف على سبب وقوع الحادث، وأضاف أن اختبارات الكحوليات أثبتت عدم تعاطي أي من طاقم العبارة للكحوليات قبل الحادث.يذكر أن المنطقة لا تبعد عن المكان الذي غرقت فيه عبارة أخرى عام 2014، حيث قتل أكثر من 300 شخص.