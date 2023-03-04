كوريا الشمالية:أمريكا خراب العالم

كوريا الشمالية:أمريكا خراب العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألقت كوريا الشمالية اليوم السبت باللوم على الولايات المتحدة في ما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة قائلة إن أسلحة بيونجيانج النووية رد عادل لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية.وذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز حدود الخطر ولا يمكن التهاون مع ذلك.

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