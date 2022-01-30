كوريا الشمالية..إطلاق أقوى صاروخ بالستي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف المالكي:على الكاظمي تسديد ديون إيران قبل الذهاب إلى الأردن والسعودية!!
تقرير:البارزاني دكتاتوري مجرم هو ونجله مسرور
النجيفي يحذر القوى السنّية من التحالف مع طرف شيعي دون آخر
الاتحاد الوطني يجدد تأكيده على ترشيح برهم صالح لدورة ثانية
حزب بارزاني:زيباري “سيمر”لرئاسة الجمهورية بتصويت دعاة “الإصلاح”!!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
إيران:لم يحدث أي تغيير في ملف أرصدتنا المجمدة لدى العراق
نائب:نسعى لإحياء الإتفاق مع شركة “سيمنز”لإصلاح المنظومة الكهربائية
هيئة الاستثمار:خطط الهيئة في صالح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على النفط
عبد الرحمن:17 مليار دور حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران وتركيا
بالوثيقة..رئاسة البرلمان تطالب وزارة النفط بالكشف عن “شرعية”عقود استثمار حقلي غاز المنصورية وعكاز
-
- رياضية
- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
-
- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
-
- منوعات
- صورة وتعليق
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
-
- اذاعة INN