كوريا الشمالية ..تعين أول امرأة لحقيبة الخارجية

كوريا الشمالية ..تعين أول امرأة لحقيبة الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عيّنت كوريا الشمالية، السبت، للمرة الأولى، امرأةً لتولي منصب وزير الخارجية،في وقت تُواصل فيه بيونغ يانغ سلسلة من اختبارات الأسلحة، وتتجاهل دعوات الولايات المتحدة لإجراء محادثات.تم تعيين النائبة السابقة لوزير الخارجية، تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية، خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.تحل سون هوي محل ري سون غوون، المسؤول العسكري السابق المتشدد، الذي قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.سون هوي هي دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية، وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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