كوفاسيتش ينضم رسميا إلى نادي تشيلسي

كوفاسيتش ينضم رسميا إلى نادي تشيلسي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت، أن تشيلسي حسم وبشكل نهائي مصير مستقبل لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.وقالت شبكة “سكاى سبورت” العالمية الموثوقة في صباح اليوم، أن تشيلسي قرر التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش من صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة.وذكرت الشبكة العالمية وفقاً لمصادرها أن هناك إتفاق على كل شيء بين نادي تشيلسي والكراوتي ماتيو كوفاسيتش ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من أحد الأطراف.وأفادت هذه المعلومات أن ماتيوس كوفاسيتش سيوقع على عقد انضمامه إلى تشيلسي من صفوف ريال مدريد اليوم بشكل دائم ولمدة 4 مواسم قادمة.ولعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في صفوف تشيلسي الموسم الماضي معاراً من ريال مدريد الإسباني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *