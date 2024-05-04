كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة

كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ابتداء من 1/5/2024، جراء حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس بيترو في احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي الموافق 1 مايو/ أيار من كل عام، وفق ما ذكره موقع “كولومبيا ريبورتز” المحلي.وقال بيترو: “هنا أمامكم، تعلن حكومة التغيير برئاسة رئيس الجمهورية أننا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.وعزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى “وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية”.وأوضح أن “عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود”.وأضاف: “إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية”.

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