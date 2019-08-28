كومار لعبدالمهدي:تخفيض رواتب المسؤولين والنواب ومكافحة الفساد ودعم المنتج الوطني لإنعاش الاقتصاد العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الأربعاء (28 اب 2019)، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ساروج كومار.وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار”.وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان، فيصل العيساوي، قد اكد، الخميس (8 اب 2019)، أن البلاد وصلت لمرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما أكد أن المشكلة الحقيقة في البنك المركزي العراقي.وقال فيصل العيساوي،إن “العراق وصل مرحلة الانهيار الاقتصادي”، مبيناً أن “الواقع اكبر من تقرير النقد الدولي”.وأضاف العيساوي، أن “البلاد الآن في مازق سياسي واقتصادي حقيقي”، مؤكداً أن “اجراءات الحكومة لم تفعل شيئا لحل الأزمة”، مشيراً إلى أن “الرواتب ازدادت بحدود 6 ترليون دينار هذا العام عن العام الماضي”.وتابع، أن “سياسة اللامبالاة في جباية الموارد والانفاق غير المدروس سببت الكثير من المشاكل في البنية الحقيقية في الاقتصاد”، لافتاً إلى أن “ارتفاع الانفاق الجاري سببه تراخيص النفط والديون، في وقت الحكومة العراقية ملزمة بدفع 20 ترليون للشركات النفطية خلال العام المقبل”.وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “المشكلة الحقيقية في الاقتصاد، هو البنك المركزي العراقي”، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ”الضغط وتعديل سياسات البنك للصمود أمام تحدي مشكلات البلد”.وذكر مصدر سياسي ان البنك الدولي طلب من عبد المهدي تخفيض رواتب المسؤولين والنواب وتقليص حماياتهم وإعادة الأموال المسروقة وقص الذيل الإداري الكبير ودعم المنتج الوطني ومكافحة الفساد لانعاش الاقتصاد العراقي.