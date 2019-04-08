كيز تحصد لقب تشارلستون المفتوحة للتنس

كيز تحصد لقب تشارلستون المفتوحة للتنس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- فازت ماديسون كيز على كارولين وزنياكي 7-6 و6-3 لتفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، وهو انتصارها الأول على المصنفة الأولى عالميا سابقا.وأنهى الفوز، على الملاعب الرملية، صيام اللاعبة الأميركية المصنفة الثامنة عن الألقاب لمدة نحو عامين وهو اللقب الرابع في مسيرتها.وخسرت كيز مرتين من قبل أمام وزنياكي وكانتا على الملاعب الصلبة وفشلت اللاعبة الأميركية في الفوز بأي مجموعة فيهما.وتأخرت كيز صاحبة الإرسال القوي 6-5 في المجموعة الأولى قبل أن تجبر منافستها على اللجوء لشوط فاصل تقدمت فيه 4-3 ثم ارتكبت وزنياكي خطأ مزدوجا.وحصدت كيز النقطة التالية لكنها أطاحت بضربتين خلفيتين لتقلص منافستها الدنمركية النتيجة إلى 6-5.لكن كيز حسمت المجموعة لصالحها بضربة خلفية.وكسرت اللاعبة الأميركية إرسال وزنياكي في الشوط السادس من المجموعة الثانية لتتقدم 4-2 وعندما جعلت النتيجة 5-2 كانت مسألة وقت قبل انتزاع الفوز.

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