كيفر:على عبد المهدي إجراء إصلاحات فورية لإنقاذ العراق من الدواعش والمليشيات وتحقيق المصالحة الشاملة

كيفر:على عبد المهدي إجراء إصلاحات فورية لإنقاذ العراق من الدواعش والمليشيات وتحقيق المصالحة الشاملة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف قائد قوات التحالف المنتهية ولايته في العراق العميد الكندي كولين كيفر، الخميس، الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 بأنه “كابوس” لم تتعاف البلاد منه بعد، فيما حذر من محاولات “ داعش” لاشعال التمرد مجددا في العراق وسوريا.وقال كيفر في مقابلة مع شبكة “سي بي سي” نيوز الكندية ، إن “ العراق وقع في ازمة طويلة من اراقة الدماء الطائفية خلال فترة الاحتلال الامريكي وهو كابوس مازال العراق يتعافى منه ببطء”.واضاف أن “هزيمة داعش على المدى الطويل في العراق والى الابد تتطلب شكلا من اشكال المصالحة الوطنية الى جانب اعادة الاعمار واستعادة الخدمات الاساسية بدءا من الماء والكهرباء”.واشار كيفر الذي كان يتحدث من مقر المهمة الكندية في الكويت أن “ داعش يحاول تجميع صفوفه ومازال يسعى إلى اشعال التمرد في العراق وسوريا، فنحن على سبيل المثال نراهم يحاولون نقل المعدات والافراد على طول الانهار في العراق ويتمركزون في المناطق الجبلية في الصحراء”.وأكد كيفر، أن “الوقت يمضي بسرعة بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لاجراء الاصلاحات اللازمة، فقد حصلوا على الفرصة من اجل القيام بهذه التغييرات والامر بعد ذلك متروك للحكومة العراقية للبدء في القيام بهذه الاشياء وانقاذ العراق من الدواعش والمليشيات التي دمرت العراق على حد سواء واجراء مصالحة وطنية شاملة ليس المقصود بها بين اقطاب العملية السياسية بل بين ابناء الشعب عبر الغاء قوانين الاجتثاث والمساءلة وغيرها من قوانين جائرة اصدرتها  الاحزاب الايرانية عبر الدورات البرلمانية”.يذكر أن كندا كانت قد مددت مهمتها في العراق حتى نهاية عام 2021 حيث يتواجد حوالي 250 عسكري كندي في البلاد. 

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