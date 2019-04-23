كيف تكون الخيانة؟..المالكي:خامئني أرسل لنا 5 طائرات سوخوي!!

كيف تكون الخيانة؟..المالكي:خامئني أرسل لنا 5 طائرات سوخوي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، عن تقديم ايران، خمسة طائرات نوع “سوخوي” الى العراق، خلال معارك العراق ضد داعش، في بدايات تشكيل التنظيم بعام 2014.وقال المالكي في شريط فيديو وثائقي بثته قناة العالم: “نعم طلبنا من الجمهورية الإسلامية، واستجابت لطلبنا، اما الاخرين الذين طلبنا منهم لم نطلب مهم جيشا ولم نطلب منهم قوة انما طلبنا فقط طائرة تضرب لنا الجزيرة ولم يعطونا”.وأضاف: “اما إيران اعطتنا، حتى طلبنا من الجمهورية الاسلامية طائرات (سوخوي) وزودونا بموجب توجيه سماحة السيد القائد خامئني بخمس طائرات”.وتابع، أن “بعض الاشياء هم يبادرون بإرسالها حتى وان لم نطلبها لأنهم من خلال مراقبتهم للمعركة كانوا يقدرون بعض الاحتياجات فكانوا يأتون بها منها”، موضحاً: “جاءونا بطائرات بدون طيار هم قدروا ان المعركة تحتاج الى طائرات بدون طيار وجاؤوا بطائرات بدون طيار واستخدمناها في المعركة”.يذكر ان طائرات السوخوي نوع 25 هي طائرات عراقية اودعها النظام السابق في ايران “امانة” قبل احتلال العراق وايران كعادتها خانت الامانة .وارسلت 5 منها فقط بعد تسليم الموصل لداعش من قبل نوري المالكي لتنفيذ المشروع الايراني في العراق والمنطقة. وان عدد الطائرات العراقية المدنية والعسكرية التي اودعت لدى ايران نحو 100 طائرة لم تطالب بها الاحزاب التي تدعي انها عراقية  بل سكتت عنها لعيونك يا ايران.

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