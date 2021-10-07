كيف عرف الحلبوسي بفوز حزبه ” الساحق” في الانتخابات؟!

كيف عرف الحلبوسي بفوز حزبه ” الساحق” في الانتخابات؟!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الخميس، فوز حزبه في أربع محافظات وبفارق كبير، وفقا لقوله.وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن “حزب تقدم سوف يكون ساحقاً في الانبار والاول بفارق كبير في نينوى والاول بفارق كبير في صلاح الدين والاول بفارق كبير في بغداد”.واضاف، ان “فوز تقدم سيكون مناصفة في ديالى وكركوك”.وافاد مصدر سياسي مطلع اليوم،ان الحلبوسي يمتلك مليون بطاقة انتخابية ( العميّة) التي استخدمت في انتخابات 2018 كما انه سخر امكانيات الدولة بتواطؤ الكاظمي لدعايته الانتخابية ومعظم مدراء المكاتب الانتخابية في الانبار والموصل وصلاح الدين من اتباعه.

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