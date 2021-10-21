كيف يمكنك التصرف عند حدوث زلزال؟

هذه الهزات الأرضية التي حدثت خلال الشهر الجاري أعادت إلى أذهان المصريين ذكرى “الزلزال الدامي” الذي حدث في شهر أكتوبر أيضًا عام 1992.

وفي تصريحات صحفية، أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، إلى أهمية التعرف إلى الطرق المناسبة للتعامل مع

، موضحًا أن النتائج المأساوية لـ “زلزال 92” يعود جزء كبير منها إلى السلوكيات الخاطئة التي قام بها المواطنون آنذاك.

ليبقى السؤال الأهم، كيف يمكنك التصرف بشكلٍ سليم عند حدوث زلزال؟ ويتيح الموقع الرسمي لهيئة الزلازل بكاليفورنيا عددًا من النصائح الخاصة بالتعامل الصحيح مع الهزات الأرضية، يرصدها موقع “سكاي نيوز عربية” خلال السطور التالية.