كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟

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المالية النيابية :84 مليار دولار العجز المالي في موازنة 2020
المالية النيابية:إلغاء استقطاع 5% من رواتب الموظفين لمعالجة العجز المالي
تقرير:العراق دولة مُفلسة بسبب الفساد والفشل
الركابي يقترح الاقتراض 250 مليار دولار من أحمد نوري المالكي لسد العجز المالي
مصرف الرافدين يعلن استمرار صرف رواتب الموظفين عبر المنافذ الخاصة
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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