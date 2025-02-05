لأنه قيادي في حزب الدعوة..القضاء المسيس يقرر منع إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد

لأنه قيادي في حزب الدعوة..القضاء المسيس يقرر منع إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ اجراءات إقالة محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة عبد المطلب علي يوسف، من منصبه.وبحسب وثيقة صادرة عن القضاء ، فإنهم قرروا إيقاف تنفيذ الأمر الإداري رقم (11 لسنة 2025) بالعدد (11) بتاريخ 2/2/2025 والصادر من رئيس مجلس محافظة بغداد.وأصدر مجلس محافظة بغداد، يوم الأحد الماضي، أمراً إدارياً يقضي بإحالة المحافظ عبد المطلب علي يوسف، إلى التقاعد، بعد بلوغه السن القانونية.وأعلن مجلس محافظة بغداد، في نفس الوقت، فتح باب الترشح لمنصب محافظ بغداد بدءاً من يوم الأحد، ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الماضي. وعقب القرار، علّق محافظ بغداد عبد المطلب علي يوسف، على قرار إحالته إلى التقاعد، قائلاً إن”قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد”.

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