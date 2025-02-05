لأنه قيادي في حزب الدعوة..القضاء المسيس يقرر منع إحالة محافظ بغداد إلى التقاعد

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اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
خطان لايلتقيان السرقات والإصلاح.. الحكومة تطلق “مبادرة” الإصلاح المصرفي .. والسرقات مستمرة
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
تحالف الفتح: تهريب النفط ما زال مستمرا من قبل حكومة البارزاني
وزير النفط يعلن الشروع بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى شركة “سومو”
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الاتحاد العراقي لكرة السرعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره اللبناني
وصول المدرب الكرواتي( كوران بيركوفيتج) إلى بغداد لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد
اليوم..اربع مباريات في منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر تشكيل لجان داخلية لتنظيم السياسة المالية والإدارية
اليوم..مباريات مهمة في الدوري الأوروبي
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام
الولائي المشهداني: العراق لا قيمة له بدون إيران !!
القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
نائب:السوداني دمر العراق اقتصاديا وماليا وراء تمرير المادة 12 من الموازنة لصالح الإقليم
بالوثيقة..الاقليم يحلق عالياً بعد تعديل الموازنة لصالحه
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- اذاعة INN