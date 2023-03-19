لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة

لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بنقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة النيابية الى لجنة اخرى, واشارت وثيقة صادرة من مجلس النواب وموقعة من الحلبوسي بتاريخ (6 اذار 2023) الى” نقل النائب هادي السلامي من لجنة النزاهة الى لجنة الزراعة والمياه والأهوار”. من جانبه علق النائب السلامي على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “سنبقى ان شاء الله نكافح الفساد في اي مكان نكون، مستمرون ضد الفاسدين”. واضاف السلامي ” الى الان لا يوجد نظام داخلي في لجنة النزاهة، وطالبنا بأن يكون هناك نظام داخلي حسب القانون، ومن اجل سيادة القانون “.واستدرك بالقول “لكن هذا الأمر ازعجهم”.يذكر ان رئيس لجنة النزاهة  النيابية هو صديق الحلبوسي وذراعه الايمن في الفساد النائب زياد الجنابي من حزب تقدم.والسلامي كشف الكثير من ملفات الفساد لهذا نقل من لجنة النزاهة.

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