لأول مرة تونس : تستضيف المؤتمرال 30 للاتحاد الدولي للصحفيين

تونس: عذراء السامرائي

شبكة اخبار العراق

احتضنت مدينة الثقافة في العاصمة التونسية يوم امس الثلاثاء المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين تحت شعار “مؤتمر تونس .. من اجل صحافة حرة ” والذي تتواصل اعماله لغاية 14 من الشهر الجاري .

واشرف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي على الافتتاح الرسمي للمؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين اشاد خلال كلمة القاها بالمناسبة الى منح تونس شرف تنظيم هذا المؤتمر لأول مرة في الشرق الاوسط وافريقيا والذي يمثل اعتراف ودعم للتجربة الديمقراطية التونسية والمكاسب المتحققة في حرية الرأي والتعبير والصحافة واشار الى ضرورة الشراكة الاستراتيجية مع الهياكل المهنية وفي طليعتها النقابة الوطنية للصحفيين من اجل تطوير العمل الصحفي وتوسيع مناخات الحرية وفي ختام كلمته اثنا على الدور الريادي للاعلام مؤكدا ان لا ديمقراطية بلا حرية ولا حرية بدون اعلام حر و مستقل ومسؤول .

وتضمنت الاشغال الصباحية ماقبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر ثلاث جلسات حوارية الاولى حول مستقبل الصحافة في الزمن الرقمي ادارها الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين انطوني بلانجي وتناولت الجلسة الثانية مسألة “الممارسات النقابية الجيدة في جميع انحاء العالم ” ادارها نائب الامين العام للاتحاد الدولي للصحفيين جيرمي دير اما الجلسة الثالثة تعلقت ب ” الصحافة بعد الثورات العربية “ادارها يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين .

وعلى هامش افتتاح اشغال المؤتمر نظم الصحفيون المشاركون مسيرة رمزية انطلقت من مقر الافتتاح باتجاه مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة .

وشارك بهذه المسيرة عديد الصحفيين و ضيوف المؤتمرمن مختلف الجنسيات ورفعوا شعارات داعمة لحرية الصحافة والتعبيرومساندة الصحفيين المختطفين في مختلف ارجاء العالم على غرار الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري المختطفين منذ خمس سنوات بليبيا وكذلك الصحفيين الذي قتلوا في حوادث متفرقة اثناء تاديتهم مهامهم الصحفية بمختلف الدول التي تشهد حروب ونزاعات وانظمة دكتاتورية .

و يشارك في هذا المؤتمر الدولي للصحفيين 300قيادي نقابي يمثلون 600 الف صحفي في العالم وينتمون الى 187نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة لأنتخاب رئيس واعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد.

ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي للصحفيين هو اكبر منظمة عالمية للصحفيين تاسس للمرة الاولى عام 1926 ثم اعيد تاسيسه عام 1948 وللمرة الثالثة اعاد تاسيسه عام 1952 ومقره الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسيل ويمثل اكثر من 600الف صحفي في 120 دولة حول العالم وهو المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل الامم المتحدة وضمن الحركة النقابية العمالية اذ لا يتبنى توجها سياسيا ولكنه يروج لحقوق الانسان والديمقراطية والتعددية ويعارض كل انواع التمييز ويدين استخدام الاعلام للاغراض الدعائية اوترويج التعصب وعدم التسامح كما يؤمن بحرية التعبير السياسي والثقافي .