لاتصدقوا..علاوي يقدم طلبا إلى السفير البريطاني للتخلي عن جنسيته!

لاتصدقوا..علاوي يقدم طلبا إلى السفير البريطاني للتخلي عن جنسيته!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، طلباً للسفير البريطاني في العراق، من أجل التخلي عن جنسيته البريطانية..وعلاوي يدرك جيدا أنه رئيس حكومة مؤقتة والتخلي عن الجنسية ليس بطلبا معنونا إلى السفير وهي كذبة كبرى سبقه فؤاد معصوم وحيدر العبادي بهذا الاتجاه. 

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