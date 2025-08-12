لاريجاني يشكر شيعة العراق على غسل أقدام الزوار الإيرانيين ومسح أحذيتهم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث القيادي في تيار عمار الطباطبائي محافظ النجف يوسف گناوي، اليوم الثلاثاء، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تعزيز التعاون في الزيارات الدينية والخدمات. وقال المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، في بيان ، إن “محافظ النجف يوسف گناوي، استقبل اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له”.ولفت إلى أنه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة النجف وإيران، خصوصاً ما يتعلق بالزيارات الشيعية الإيرانية المليونية”.وبين أن “لاريجاني ثمن جهود حكومة النجف، وما تقدمه من جهود استثنائية في استقبال ملايين الزائرين الإيرانيين وغسل اقدامهم ومسح أحذيتهم من قبل شيعة العراق وتوفير الخدمات على المستوى الأمني والخدمي على مدار زيارة أربعينية الإمام الحسين”.ووصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

