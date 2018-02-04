لاستكمال المفاوضات..البارزاني قريباً في بغداد

لاستكمال المفاوضات..البارزاني قريباً في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامي عباس البياتي , الأحد,  عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان البارزاني الى بغداد, مشيرا الى ان الهدف من الزيارة هو إكمال المباحثات بين بغداد واربيل بشان إنهاء الأزمة. وقال البياتي في تصريح  صحفي له اليوم: إن “رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني يعتزم زيارة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث إنهاء  الخلافات بين الطرفين وإكمال المفاوضات التي جرت في دافوس”. واضاف ان “البارزاني سيلتقي برئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية وبحث إمكانية عقد اتفاق بين الطرفين لإنهاء الخلافات”، مبينا أن “زيارة البارزاني مكملة للزيارات السابقة التي اجرتها الوفود الفنية والسياسية الكردية في بغداد “. وأكد البياتي، أن “حكومة بغداد مصرة على حل الازمة بين الطرفين وفق مبادئ الدستور العراقي وتحديدها بالأطر القانونية”، مشيرا إلى أن “المفاوضات بحاجة الى مزيد من الوقت”.

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