لاستمرار “الخمط والدمار” ..تحالف عموري الجديد “عراقيون”!!

لاستمرار “الخمط والدمار” ..تحالف عموري الجديد “عراقيون”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي، الاربعاء، ان تحالف عراقيون يهدف لتحقيق الاستقرار السياسي، فيما اشار الى ان التحالف غير معارض للحكومة بل يدعمها في فرض هيبة الدولة.وقال العبودي بحسب الوكالة الرسمية، إن “التحالف يسعى إلى مسك خاصرة الدولة حين تتعرض بعض القوى السياسية لتقاطعات واختلاف في وجهات النظر سيؤدي الى سبات جميع الاداءات في الحياة العامة ومن هنا يبرز دوره بالاعتدال من خلال التناغم مع القوى المؤثرة وتقريب وجهات النظر للخروج من الازمات وتحقيق الاستقرار”.وأضاف أن “أهم الاهداف التي يسعى لها التحالف هو فرض سيادة القانون وارجاع هيبة الدولة واحترام القوات الامنية بجميع صنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة”.وأشار إلى أن “بعض الشخصيات المستقلة ضمن الكتل الصغيرة لاتستطيع ان تلبي طموحها دون أن يكون هنالك تحالفات والتأثير مع القوى الراكزة في داخل مجلس النواب حتى تستطيع تمرير القوانين المهمة”.ولفت إلى “امكانية ان تكون هنالك فعاليات لهذا التحالف من خلال الحوار مع القوى الأخرى بضرورة الانضمام إلى هذا التحالف والانجذاب له من قبل بعض القوى المؤثرة بامتدادها الوطني، من اجل الوصول الى عملية انضاج وبناءات سليمة في المرحلة القادمة”. يذكر كل ما جاء أعلاه هو عبارة عن ” خريط” الغاية من التحالف هو تعزيز نفوذ الحكيم ومزيدا من السرقات بمصطلحات وطنية فارغة ماذا قدم عموري للعراق وهو ركن اساسي في حكومات الفساد والرذيلة والتبعية طيلة 17 سنة.

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