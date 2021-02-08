لاعب المنتخب الوطني محمد داوود يقرر الاعتزال

لاعب المنتخب الوطني محمد داوود يقرر الاعتزال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تصاعدت حدة الازمة بين إدارة النفط ولاعب النادي والمنتخب الوطني محمد داوود، بعد اعلان الاخير، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.وقال اللاعب محمد داوود، في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك، اليوم الاثنين، إن “قراري باعتزال اللعب هو نهائي بدون رجعة”.هذا وجاء قرار اللاعب على خلفية رفض ادارة النفط انتقاله لفريق الشرطة لتمثيله في المرحلة المقبلة.وكان داوود، قد أعلن مسبقاً مقاطعة اللعب للنفط، بسبب قرارها الخاص بالانتقال لنادي الشرطة.من جهتها، اكدت إدارة نادي النفط، استيائها من موقف اللاعب محمد داوود، والذي وصفته بالـ”متشنج”، محذرة من عقوبات قانونية قد تضطر إلى اتخاذها في حال إصراره على موقفه. 

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