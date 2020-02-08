لاعب منتخب العراق لكرة القدم جاستن ميرام يتعاقد مع فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي

لاعب منتخب العراق لكرة القدم جاستن ميرام يتعاقد مع فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اقترب لاعب منتخب العراق لكرة القدم جاستن ميرام من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين خلال الفترة القادمة، وتحديداً في سوق الانتقالات الصيفية.وكان العراقي ميرام، صاحب الـ(31) عاماً، قد انتهى عقده مع فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي بنهاية الموسم الماضي، وكان قريباً من الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية، ولكن اللاعب فضل البقاء هناك والبحث عن تجربة جديدة مع أحد الأندية.وبحسب تقارير صحافية أميركية تحديداً “ESPN”، فإن فريق ريال سالت ليك، بات قريباً من حسم صفقة الدولي العراقي خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على كافة بنود العقد، لنقل اللاعب إلى فريق ريال سالت والذي يعد من الفرق الجيدة والمنافسة في دوري المحترفين لحساب المجموعة الغربية.ولعب الدولي العراقي ميرام في الدوري الأميركي للمحترفين منذ عام 2011، بعدما بدأ مسيرته مع كولمبوس، مثل من خلالها أندية كولومبوس قبل أن ينتقل إلى فريق أورلاندو سيتي، وعاد مجدداً لفريقه، قبل أن ينتقل بالقسم الثاني من العام الماضي إلى فريق أتلانتا يونايتد.يُشار إلى أن اللاعب جاستن ميرام أصبح خارج حسابات مدرب منتخب العراق “السلوفيني كاتانيتش”؛ وذلك بعد تعذر وجود اللاعب خلال مباراة هونغ كونغ بالتصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثالثة، بسبب السفر الطويل والذي يستغرق أكثر من 24 ساعة.

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