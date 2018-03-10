لاغراض انتخابية وعلى حساب ميزانية الدولة..العبادي يأمر بمساواة رواتب الحشد مع الجيش العراقي

لاغراض انتخابية وعلى حساب ميزانية الدولة..العبادي يأمر بمساواة رواتب الحشد مع الجيش العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في الحشد الشعبي عن توقيع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الامر الديواني الخاص بمساواة رواتب منتسبي الحشد مع الجيش العراقي.وقال يوسف الكلابي  المسؤول الامني في الحشد في بيان مقتضب له اليوم: ان ” الامر يتضمن المساواة من حيث الراتب والمخصصات”.هذا وافاد مصدر قانوني في وزارة الدفاع اليوم السبت. ان هذا الامر الديواني اصبح  بموجبه “المعمم خريج الابتدائية راتبه يساوي راتب لواء ركن ماجستير علوم عسكرية وعند احالة  هذا المعمم على التقاعد سيكون راتبه في الشهر الواحد لايقل عن 8 ملايين دينار اي في الشهرين يستلم 16 مليون دينار وهذا القرار هو فساد بحد ذاته لمن يدعي مكافحة الفساد مع احترامنا للتضحيات ولكن ليس بهذه الطريقة .

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