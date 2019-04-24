لافروف:إنعدام الحوار العسكري بين روسيا وحلف الناتو فإن ثمن الخطأ سيكون مرتفعا جداً

لافروف:إنعدام الحوار العسكري بين روسيا وحلف الناتو فإن ثمن الخطأ سيكون مرتفعا جداً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاربعاء، أن روسيا تدعو الناتو للابتعاد عن زيادة المواجهة في أوروبا.وقال لافروف في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي ، لقد “أدى التوسع المستمر لحلف الناتو وزيادة قدرته المضادة للصواريخ وبنيته التحتية في الجبهة الشرقية إلى ظهور أزمة ثقة جدية في المنطقة الأوروأطلسية” .واضاف أنه ” في حال انعدام الحوار العسكري بين روسيا وحلف الناتو فإن ثمن الخطأ غير المقصود وسوء الفهم سيكون مرتفعا جدا” , داعيا الى تنظيم عمل منسق لتشكيل جبهة عالمية لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة ” .وأوضح لافروف لقد “ألحقت الخطوات غير المسؤولية لواشنطن، وبينها خروجها من الاتفاق النووي مع يران ومن معاهدة إزالة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بالتزامن مع نشرها لدرعها الصاروخية التي تهدف – وذلك واضح للجميع الآن – لضمان التفوق العسكري العالمي، ألحقت ضررا جديا بالاستقرار الإستراتيجي في العالم”.

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