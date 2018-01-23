لافروف:التصرفات الأمريكية في سوريا استفزازية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله ،اليوم الثلاثاء، إن التصرفات الأمريكية في سوريا إما “استفزاز متعمد” أو دليل على عدم فهم واشنطن للوضع هناك.وحثت الولايات المتحدة أمس الأحد تركيا على “ممارسة ضبط النفس” والحد من عملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، حيث تهاجم قوات تركية مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن بهدف إبعادهم عن الحدود.يذكر ان الجيش التركي بدء عملية برية في الشمال السوري. ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية عن رئيس الحكومة بن علي يلدريم القول إن القوات التركية دخلت المدينة انطلاقا من بلدة غول بابا الحدودية، وأشار يلدريم إلى أن تركيا تسعى إلى إنشاء “منطقة آمنة” بعمق 30 كلم في عفرين.