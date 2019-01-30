لافروف:التواجد الأمريكي في العراق “شرعياً”

لافروف:التواجد الأمريكي في العراق “شرعياً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، الاربعاء (30 كانون الثاني 2019)، عن موقف بلاده من التواجد الاميركي في العراق.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم: “نحن نحترم حق العراق السيادي في تقرير تعاونه مع الدول، وما دام التواجد الأمريكي في العراق يستند الى اتفاقات مع الحكومة العراقية، فنحن نراه تواجداً شرعياً”.وأضاف الوزير الروسي: “نتوقع أن التواجد الأمريكي في العراق سيكون مناسباً للأهداف المعلنة له، كمكافحة الإرهاب، وتطبيع العلاقات، ونأمل أن لا يحمل هذا التوافق أهداف غير معلنة”.وأضاف، أن “العراق سيكون عاملاً لاستقرار وتطوير المنطقة”.وأشار الى أن “هناك مشاريع في الصناعة والزراعة والطاقة والنقل، سيتم بحثها في إطار الاجتماع الثاني بين العراق وروسيا”.وقال: “أود أن اشكر الإدارة العراقية على هذا الاجتماع والاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين”.وفيما يخص مجال الأمن، قال لافروف: “لدينا تقاليد قديمة في المجال العسكري والفني، تتضمن زيادة قدرات العراق في الدفاع عن نفسه، ومكافحة الجماعات الإرهابية”.ومن جهته، قال الحكيم إن “العراق سيكون نقطة تلاقي بين إيران وأمريكا. تحملنا حروبا لمدة 40 عاماً ولا نتحمل أية حرب أخرى”.

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