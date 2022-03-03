لافروف:الغرب يفكر في حرب نووية

لافروف:الغرب يفكر في حرب نووية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، إن الزعماء الغربيين يفكرون في حرب نووية في صراعهم مع روسيا.وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت “الكل يعلم أن حربا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس”، مشيرا إلى أنه يجري التخطيط لـ “حرب فعلية” ضد موسكو.كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة “مجتمع تزدهر فيه النازية”.وتابع أن موسكو مقتنعة بأنها على صواب في مواجهتها مع الغرب.واتهم لافروف حلف شمال الأطلسي بالسعي للحفاظ على تفوقه، قائلا إنه رغم نوايا روسيا الطيبة فأنها لا تستطيع أن تدع أي طرف يقوض مصالحها.

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