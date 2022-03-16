لافروف:بالإمكان الوصول إلى حل وسط مع أوكرانيا

لافروف:بالإمكان الوصول إلى حل وسط مع أوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن محادثات السلام مع أوكرانيا ليست سهلة، لكنه أضاف أن هناك أملا في الوصول إلى حل وسط.وقال لافروف في لقائه مع موقع (آر.بي.سي) الإخباري “إنني أسترشد بالتقييمات التي قدمها مفاوضونا. فهم يقولون إن المفاوضات ليست سهلة لأسباب واضحة. ولكن مع ذلك، هناك بعض الأمل في الوصول إلى حل وسط”.وأضاف لافروف اليوم الأربعاء أن بعض صيغ الاتفاقات مع أوكرانيا أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى وضع كييف المحايد الذي يخضع لدراسة “جادة”.وتابع أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، منها استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا وحرية التعبير.

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