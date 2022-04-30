لافروف:على أمريكا أن تفهم أن العالم أصبح متعدد الأقطاب

لافروف:على أمريكا أن تفهم أن العالم أصبح متعدد الأقطاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، السبت، إن محاولات الغرب حل مشاكله على حساب الآخرين “محكوم عليها بالفشل”.وأضاف لافروف، بحسب وكالة شينخوا الصينية، أن “واشنطن وحلفاءها ينسون أن العالم الحديث أصبح متعدد الأقطاب”.وأشار لافروف، إلى أن “العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا تساهم في تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد”.وتابع، أن “على الولايات المتحدة والنيتو التوقف عن إمداد كييف بالأسلحة إذا كانا يريدان حقا حل الأزمة الأوكرانية”.

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