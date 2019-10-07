لافروف:موسكو ستنفذ عقود توريد الإسلحة إلى العراق

لافروف:موسكو ستنفذ عقود توريد الإسلحة إلى العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستنفذ عقود توريد الإسلحة إلى العراق.وقال لافروف عقب محادثاته مع وزير الخارجية العراقي “لدينا رأي مشترك حول الحاجة إلى تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، التي وقعت فى أبريل، وسننفذ أيضا العقود الحالية لتوريد المنتجات العسكرية الروسية للعراق”.وتبادل وزيرا خارجية البلدين، سيرغي لافروف، ومحمد علي الحكيم، التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وأعرب الوزيران عن عزمهما تطوير التعاون بين البلدين.وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفياتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.

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