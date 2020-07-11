لافروف يحذر من اندلاع مواجهة نووية

لافروف يحذر من اندلاع مواجهة نووية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تصاعد خطر اندلاع مواجهة نووية وتدهور الأمن الدولي، عازيا ذلك إلى رغبة واشنطن « في استعادة الهيمنة على العالم».وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك: إن خطر اندلاع مواجهة نووية عالمية يتزايد بشكل كبير.وأضاف أن «الأمن العالمي تدهور لأن واشنطن تفكك نظام مراقبة الأسلحة العالمي، في إشارة على مايبدو إلى نيتها عدم تمديد معاهدة ستارت الجديدة».ومعاهدة ستارت الجديدة، هي اتفاقية لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية، وقعها عام 2010 الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين.وقال لافروف: اتفق على أن المخاطر النووية زادت مؤخرا بشكل كبير، لدرجة أن الوضع الأمني والاستقرار الاستراتيجي الدولي يتدهوران بشكل واضح.وتابع: الأسباب لذلك واضحة -أيضا- للجميع وهي أن الولايات المتحدة تريد استعادة الهيمنة العالمية وتحقيق النصر في ما يسمونه تنافس القوى العظمى».وأضاف الوزير الروسي أن مصير معاهدة ستارت الجديدة واضح الآن على اعتبار أن واشنطن لا تريد تمديدها.والعام الماضي، انسحبت موسكو وواشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي وقعت عام 1987.ويبقى الاتفاق الوحيد الساري المفعول بين البلدين بشأن الحد من الأسلحة النووية هو معاهدة ستارت الجديدة، التي وقعها عام 2010 الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، وتحدد عدد الرؤوس الحربية والصواريخ للبلدين. 

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