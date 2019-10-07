لافروف يصل بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتسليحي

لافروف يصل بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتسليحي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف يوم الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين.وتأتي زيارة لافروف في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد وعدد من المحافظات احتجاجات دامية منذ منتصف الاسبوع الماضي سقط على اثرها العشرات من المتظاهرين واصيب الالاف.والتقى لافروف فور وصوله وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، بحسب ما افادته مصادر مطلعة.وسيلقي لافروف في زيارته التي ستشمل اقليم كردستان المسؤولين العراقيين  في بغداد واربيل.

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