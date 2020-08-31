لاهور:حرب حزب بارزاني على بيشمركة حزبنا عام 1996 وصمة عار لن تنسى

لاهور:حرب حزب بارزاني على بيشمركة حزبنا عام 1996 وصمة عار لن تنسى
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بيانا في الذكرى الـ24 لكارثة 31 آب العام 1996. وقال لاهور شيخ جنكي في البيان: في ذكرى الـ24 لكارثة 31 آب، ننحني اجلالا وتقديرا لجميع البيشمركة والكوادر والمواطنين الذين استشهدوا او غيبوا بايدي الغدر. واضاف: ان الـ31 من آب دائما ستكون وصمة عار لن تنسى في تاريخ الحركة التحررية الكردية. يذكر ان قتال شرس اندلع في مايو/أيار 1994 بين الحزبين الكرديين بعد تصاعد الخلافات بينهما. وطلب مسعود البرزاني في أغسطس/آب 1996 تدخل الجيش العراقي إبان حكم  صدام حسين فلبى طلبه ووجه ضربات شديدة لقوات الطالباني.

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