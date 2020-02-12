لاهور يؤكد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق

لاهور يؤكد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول وكالة الحماية والمعلومات وقائد قوات مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي، الاربعاء (12 شباط 2020)، للمشرف على الوحدات الخاصة الأمريكية في العراق وسوريا الجنرال، ايريك هيل، بضرورة بقاء القوات الامريكية في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لقائد قوات مكافحة الارهاب في اقليم كردستان في بيان ، إن “شيخ جنكي استقبل المشرف على الوحدات الخاصة الأمريكية في العراق وسوريا الجنرال ايريك هيل وبحث معه آخر التطورات الأمنية المتعلقة بالمنطقة”، مشدداً على “ضرورة بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق لمنع اعادة التنظيمات الارهابية”.واضاف البيان أن “لقاء شيخ جنكي جاء مع الجنرال الأمريكي بمقر اقامته بمدينة السليمانية، سلط الضوء على الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة”.ولفت إلى أن “اللقاء شدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق فضلاً عن اخذ الحيطة والحذر من تحركات عصابات داعش الارهابية مع التأكيد على ضرورة وجود تنسيق مشترك لسد الثغرات وقطع الطريق عن العصابات الاجرامية في اعادة تنظيم نفسها في العراق وسوريا”.واشار البيان إلى أن “اللقاء ناقش تشكيل الحكومة العراقية والدعوات للإسراع في تشكيلها وتلبية مطالب الجماهير والمتظاهرين بأسرع وقت ممكن”.

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