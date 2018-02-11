لاين:نسعى لمواصلة الشراكة مع العراق على المدى البعيد
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- اشادت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد،بدور قوات البيشمركة في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش، مضيفةً: “لن ننسى أبداً تضحيات البيشمركة التي حاربت بالنيابة عن العالم”.وقالت الوزيرة الألمانية التي تجري زيارة رسمية إلى إقليم كردستان حالياً في حديث لمجموعة من وسائل الإعلام: “أنا الآن في أربيل لتفقد قواتنا وقوات البيشمركة”، مضيفةً: “اليوم شاهدت بنفسي مدى التقدم والتطور الذي حققته البيشمركة”.وتابعت: “القوات العراقية والبيشمركة سجلت انتصارات كبيرة ضد داعش”، مشيرةً إلى أنه “لن ننسى أبداً تضحيات البيشمركة التي حاربت داعش نيابةً عن العالم ونحن نقدم الشكر إليها”.ولفتت إلى أنه “نحن الآن في مرحلة جديدة ونسعى لإرساء الاستقرار والحفاظ على الانتصارات المتحققة، وهناك عدة مجالات تحتاج إلى الإصلاح والتعزيز على المستويات المختلفة”، مبينةً: “نسعى لمواصلة الشراكة مع العراق على المدى البعيد”.ووصلت وزيرة الدفاع الألمانية، في وقت سابق، إلى إقليم كردستان قادمة من العاصمة العراقية بغداد بعد لقائها الرئاسات الثلاث هناك.