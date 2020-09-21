لا تعبثوا بإستقلالية القضاء يا زعماء الكتل السياسية

لا تعبثوا بإستقلالية القضاء يا زعماء الكتل السياسية
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بقلم:اياد السماوي

بعد إقرار الدستور العراقي الحالي والتصويت عليه من قبل الشعب , كان لزاما على مجلس النواب العراقي وانطلاقا من واجباته الدستورية بتشريع القوانين , أن يتمّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بعد إقرار الدستور انطلاقا من أهمية الدور الذي أنيط لهذه المحكمة كما جاء في المادة 93 من الدستور .. لكنّ فساد وفشل القوى والأحزاب السياسية في إدارة الدولة بشكل عام , وعجزها عن تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بشكل خاص , بسبب خلافتها السياسية وعدم تغليبها المصلحة الوطنية العليا خلال الدورات الأربعة الماضية , قد أوقع البلد في مأزق البقاء تحت سطوة محكمة مدحت المحمود السياسية , هذه المحكمة التي أوقعت البلد في إشكالات تسببت بفوضى دستورية وسياسية .. ولعلّ قضية تفسير المادة 76 من الدستور العراقي هي الأشهر بسيرة هذه المحكمة السياسية وسيرة رئيسها المثير للجدل , وآخر قرارات هذه المحكمة التي ادخلت البلد في حالة فراغ دستوري هو قرارها الصادر بالعدد 38 / 2019 في 21 / 05 / 2019 الذي قضى بإلغاء المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 , وهو النص الوحيد النافذ في حينه، الذي كان معمولا به منذ سنة 2005 ولغاية 21 / 05 / 2019 , حيث أدّى إلغاء هذا النص الوحيد إلى تعطيل عمل المحكمة الاتحادية في القيام بواجباتها الدستورية وإدخال البلد في الفراغ الدستوري ..

وكان الأجدى والأولى بمجلس النواب العراقي تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا , وإنهاء العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 وإنهاء دور محكمة مدحت المحمود سيئة الصيت , وإنقاذ البلد من مزاجية هذا الرجل الذي لا يفقه في القضاء سوى إخضاع القوانين نزولا عند رغبة الحاكم .. وبما أنّ القوى السياسية الحاكمة غير قادرة على التوافق في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وذهابها بدل ذلك إلى تعديل الفقرة ثالثا من القانون رقم 30 لسنة 2005 انطلاقا من مبدأ أضعف الإيمان .. فهذا يضع مجلس النواب العراقي أمام مسؤولياته الشرعية والقانونية والأخلاقية بعدم إجراء أي تعديل للقانون رقم 30 لسنة 2005 يتناقض مع ما جاء في المادة 90 من الدستور العراقي التي نصت على أن ( يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، وينظم القانون ، طريقة تكوينه، واختصاصاته ، وقواعد سير العمل فيه ) .. وبما أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية بموجب ما جاء في المادة 92 أولا من الدستور والتي نصّت على ( المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإداريا ) , فهذا يعني أن ًمهمة ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية العليا هي من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى حصرا وليس من اختصاص المحكمة الاتحادية نفسها كما جاء في مشروع تعديل نص المادة ثالثا من القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي يجري مناقشته الآن في مجلس النواب العراقي .. فليس من المنطق أن يتمّ تعديل قانون مؤقت خلافا للدستور من أجل إرضاء رغبة رئيس المحكمة الاتحادية ومن يقف خلفه من الساسة بجعل المحكمة الاتحادية ندّا لمجلس القضاء الأعلى ..!!إننا إذ نهيب بمجلس النواب العراقي أن لا ينجرف باتجاه مخالفة الدستور، مهددًا استقلالية القضاء ونزاهته، وان يقوم بدوره التشريعي المطلوب كما رسمه الدستور وليس كما يريده مدحت المحمود ومن يقف خلفه من زعماء الأحزاب السياسية.

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