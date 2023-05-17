لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام

لبنان:مكرمة من السوداني بمنح لبنان مليوني طن سنوياً من النفط الخام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيان أكده مكتب رئيس الوزراء العراقي إن بغداد وافقت على زيادة حجم امدادات زيت الوقود الثقيل إلى لبنان  بنسبة 50 بالمئة  أي إلى 1.5 مليون طن هذا العام.وقال فياض إن العراق وافق أيضا على تزويد لبنان بمليوني طن من الخام سنويا. وأكد ان الكمية أعلاه هي مجانا بكرم من  رئيس الوزراء محمد السوداني .

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