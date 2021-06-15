لبنان تشكر الكاظمي على إعادة أضواء الملاهي وغيرها من الاماكن السياحية جراء تقديم النفط العراقي مجانا

لبنان تشكر الكاظمي على إعادة أضواء الملاهي وغيرها من الاماكن السياحية جراء تقديم النفط العراقي مجانا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم نائب رئيس الوزراء، وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة، زينة عكر، اليوم الثلاثاء، شكرها للعراق حكومةً على وقوفهم وتقديم الدعم، والمُؤازَرة إلى الشعب اللبنانيّ لاعادة تشغيل الكهرباء باشراف حزب الله اللبناني.وذكرت الخارجية العراقية، في بيان ، أن “وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، التقى مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة زينة عكر، جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي تستضيفه دولة قطر”، لافتاً إلى أن “الجانبين بحثا مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة”.وأشاد فؤاد حسين، بـ”المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت بوجود حزب الله اللبناني”.وأكّد حسين، على أن “العراق كان ومازال يكن التقدير للبنان الشقيق وسوف يبقى داعماً له وارسال النفط اليه مجانا”، من جانبها، وجهت وزيرة الخارجيَّة اللبنانيّة، “شكرها وتقديرها لحكومةً الكاظمي على إعادة الضوء للأماكن السياحية اللبنانية من خلال ارسال مليون برميل نفط يوميا لتشغيل المحطات الكهربائية.

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