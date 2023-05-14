لبنان تشكر حكومة السوادني بمرور شاحناتها على الطرق العراقية وصولا للكويت

لبنان تشكر حكومة السوادني بمرور شاحناتها على الطرق العراقية وصولا للكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، علي حميه، شكره الى العراق بعد تسهيله دخول اول شاحنة لبنانية محملة بالبضائع باتجاه الكويت، عقب مباشرة العراق بنظام الترانزيت.واشار حميه في تصريحات نقلتها وسائل اعلام لبنانية ، إلى أن الشاحنة اللبنانية الأولى قد عبرت اليوم من معبر طريبيل على الحدود مع الأردن وهي حالياً أصبحت داخل الاراضي العراقية متوجهة الى مقصدها النهائي في الكويت عبر منفذ صفوان الحدودي،بعد المواكبة والتنسيق الذي اجرته السفارة اللبنانية صباح اليوم مع السلطات العراقية مشكورة لتسهيل اجراءات وسم الجوازات والتيسير الجمركي.

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