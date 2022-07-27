لبنان..لن نتنازل عن حقل قانا النفطي

لبنان..لن نتنازل عن حقل قانا النفطي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أن لبنان متمسّك بحقل قانا وجميع الرقعات النفطية التي يمتلكها، ويفاوض في هذه المسألة من موقع قوة، واصفا أجواء المفاوضات بهذا الملف بأنها إيجابية.وأبدى بو صعب والذي يتولى  مهام استشارية للرئيس اللبناني ميشال عون في ملف ترسيم الحدود،  تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية، لكنه أشار إلى أن الأمور لم تبلغ خواتيمها «كون الشياطين تكمن في التفاصيل» على حد تعبيره.وأعلن في تصريحات صحفية ، أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين، سيصل نهاية الشهر الحالي. 

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