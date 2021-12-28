لبنان.. يوم 15 آيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة

لبنان.. يوم 15 آيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، أمس الاثنين، عن تحديد يوم 15 أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيكون يومي الجمعة 6 أيار والأحد 8 أيار بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في البيان أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإحالته الى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية الحكومة اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي. ومن المقرر ان يوقع المرسوم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ثم رئيس الجمهورية ميشال عون لينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

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