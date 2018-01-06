لجنة الاحتجاجات الشعبية تطالب الحكومة والبرلمان والقضاء بوجوب محاكمة المالكي وزمرته الفاسدة

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بغداد/شبكة أخبار العراق- عدت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، السبت، ان مجزرتي سبايكر والصقلاوية وبيع الموصل جرائم تأريخية لا ينبغي السكوت عنها، فيما دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي والبرلمان والقضاء الى محاسبة المتسببين بهذه الجرائم.وذكرت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في بيان صحفي لها اليوم: ان “بيع الموصل ومناطق أخرى من العراق، ومجزرتا سبايكر والصقلاوية، جرائم تاريخية لا ينبغي السكوت عنها”.وأضافت انه “يجب لزاماً على رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء محاسبة المتسببين بهذه الجرائم، أياً كانوا، وأن يجعلهم عبرة لمن يفكرُ أن يخونَ وطنَهُ وشعبَهُ”.وأشارت الى ان “سبايكر والدماء التي أريقت في سقوط الموصل تستصرخنا، ونحن لا نسكت عن الجناة مهما كلّف الثمن”.يذكر ان تسليم الموصل وصلاح الدين والانبار واجزاء من ديالى وكركوك الى داعش بخيانة من المالكي عندما كان رئيسا للوزراء والقائد العام في 2014 من خلال ادواته الفاسدة كل من سعدون الدليمي وزير الدفاع انذاك وعدنان الاسدي الوكيل الاقدم للداخلية والفرقاء فاروق الاعرجي وعبود قنبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي.