لجنة التعديلات الدستورية الرئاسية:ترحيل التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة!

لجنة التعديلات الدستورية الرئاسية:ترحيل التعديلات الى الدورة البرلمانية المقبلة!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقعت لجنة تعديل الدستور في رئاسة الجمهورية، السبت، ترحيل جميع مقترحات تعديل الدستورية الى مجلس النواب المقبل، مبينة ان التعديلات لن تمرر دون استفتاء شعبي.وقال عضو اللجنة مصدق عادل في تصريح صحفي، ان “اللجنة اجتمعت وناقشت تعديل الدستور والفقرات الخاصة بالنظام السياسي وغيرها من التفاصيل بضمنها علاقة المركز بالاقليم”.واضاف ان “البرلمان لم يف بوعوده بشأن حسم ملف التعديلات الدستورية بعد تشكيله اللجنة وفق قرار المحكمة الاتحادية حيث وعد بتقديم المقترحات خلال اربعة اشهر الا ان انه اخفق”، مبينا ان “البرلمان صوت على ان تكون التصويت فردي لكل مشرح أي ان تشكيل الكتلة الاكبر سيكون بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وداخله فيما كان راي اللجنة ان يتم اعلان فوز الكتلة وتكليفها بتشكل الكتلة فور الانتهاء من الانتخابات”.وأشار عادل الى ان “الاستفتاء الشعبي الخاص بالتعديلات الدستورية لم يحدث في الوقت الراهن وهو سيفشل في حال مس علاقة الاقليم ببغداد بسبب وجود فيتو من ثلاث محافظات فضلا عن وجود سجال واسع ما سيؤدي الى نقل الملف كما حصل في السابق الى البرلمان الجديد بذريعة تمثيله الاكبر للشعب”.

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