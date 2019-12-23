لجنة التعديلات الدستورية :نسير بعمليات التعديل بسرعة 120 كم/الساعة!!

لجنة التعديلات الدستورية :نسير بعمليات التعديل بسرعة 120 كم/الساعة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة التعديلات الدستورية , الاثنين , انها أنجزت الفصل الأول من الدستور وبصدد مناقشة الفصل الخاص بالحقوق والحريات, مبينة انها لاتواجه مشاكل سوى قضية تحويل النظام الحالي الى رئاسي.وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو في تصريح  صحفي, ان “لجنة التعديلات الدستورية أنجزت الفصل الأول من الدستور وخاصة في باب هوية العراق وباب الحقوق والحريات” .وأضاف القدو، أن “اللجنة وبعد اختيار رئيس وزراء جديد والتصويت على قانون الانتخابات سنعمل على مناقشة الفصل الخاص بالسلطات الاتحادية”، مشيرا الى ان “اللجنة لاتوجد لديها مشاكل حقيقية تواجه عملها باستثناء تحويل النظام من برلماني الى رئاسي لان هناك من يرغب ببقاء النظام الحالي”.يذكر ان لجنة التعديلات الدستورية معظمهم من خريجو الاعدادية والتعديل يحتاج الى خبراء فقهاء في صياغة التعديل الدستوري.

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