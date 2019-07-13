لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر جملة من القرارات

لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر جملة من القرارات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، السبت، جملة من القرارات المهمة بشأن احداث مباريات الدور التأهيلي للدوري الممتاز.وذكر الاتحاد في بيان ، ان “لجنة الانضباط، عقدت اجتماعا طارئا، اليوم، في فندق بغداد على خلفية الأحداث الاخيرة التي رافقت مباريات الدوري التأهيلي”.وبين ان اللجنة خرجت بعدة مقررات منها حرمان عضو الهئية الإدارية، مشرف فريق زاخو، شيفان عبدي، لمدة خمس سنوات بعدم مرافقة الفريق.. وبالعقوبة نفسها، حرمت اللجنة مشجع فريق زاخو، علي بشار الدلفي، وعدم مرافقة أي ناد خلال هذه الفترة”.واوضح ان “اللجنة قررت حرمان اداري فريق زاخو،  عماد جبار، لمدة سنة واحدة، وعدم مرافقة الفريق، فضلا عن الغرامة المالية وقدرها عشرة ملايين بسبب سوء التصرفات التي بدرت منهم”.وبين ان “اللجنة حرمان رئيس الهيئة الإدارية لنادي سوق الشيوخ، حسن صالح، لمدة عام كامل من مرافقة الفريق ، فيما حرمت اللجنة مشرف فريق سوق الشيوخ، رحيم عبد لفته، لمدة ثلاث سنوات من مرافقة الفريق بسبب سوء السلوك”.وتابع البيان، “من ضمن المقررات، حرمت اللجنة ايضا عضو الهيئة الإدارية لنادي برايتي ( رامان ) لمدة خمس سنوات من مرافقة الفريق، وعدم دخول الملاعب خلال هذه الفترة بسبب الاعتداء على الطاقم التحكيمي للمباراة، اضافة الى تغريم نادي برايتي مبلغ قدره عشرة ملايين دينار ، وخمسة ملايين دينار لنادي سوق الشيوخ”.واشار الى ان “اللجنة اختتمت اجتماعها بحرمان لاعب فريق ميسان، حسنين عبد الرضا، من اللعب لمدة سنة كاملة بسبب تجاوزه على حكم مباراتهم امام فريق غاز الشمال”.

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