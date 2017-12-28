لجنة نفط البصرة:نخشى أن يذهب القرض الياباني إلى “جيب” عمار الحكيم

البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة البصرة، اليوم الحميس ، ان” نسبة الفائدة من القرض الياباني تبلغ 2% على ان تسدد على مدى (40) عاما”.وزاد رئيس اللجنة علي شداد الفارس في حديث صحفي له اليوم، إن ” الحكومة اليابانية وافقت على منح العراق قرضا بقيمة ملياري و(100) مليون دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التأهيلية في مصفى البصرة النفطي بفائدة تبلغ 2% وسيتم تخصيص هذه المبالغ لتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية والستراتيجية في مصفى البصرة تهدف الى تطوير المصفى والوصول به الى إنتاج يومي يقدر بــ (4500) طن من البنزين المحسن و(27000) برميل من زيت الوقود و(40000) برميل من زيت الغاز المهدرج الذي ينتج لأول مرة في العراق وحسب المواصفات العالمية ، إضافة الى إنتاج (500) طن من الغاز السائل مما يعزز الحاجة الفعلية”.واضاف الفارس ،نخشى ان يذهب هذا القرض الى جيوب الفاسدين وفي مقدمتهم عمار الحكيم لان وزارة النفط من حصته السياسية.