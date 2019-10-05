لقاء ممثلي المتظاهرين في البرلمان

شبكة اخبار العراق – بغداد

بناء على الدعوة التي اطلقها السيد رئيس مجلس النواب المحترم للقاء المتظاهرين كان لنا اليوم حضور الى مبنى مجلس النواب ولقاء ممثلي المتظاهرين ورؤساء الاتحادات والنقابات المختلفة، حيث تم الاتفاق على مايلي:

1- تحصيص راتب شهري لكل عائلة ولما يقارب الـ 1,250,000 عائلة وهي العوائل المسجلة رسميا على انها لاتمتلك اي دخل شهري وهذا العدد قابل للزيادة حسب الاحصائيات والتحديث المستمر.

2- تعديل رواتب المتقاعدين ووضع سلم رواتب ينصف جميع المتقاعدين دون تمايز.

3- انشاء صندوق دعم الطلبة على ان يكون تمويل هذا الصندوق من الاستقطاعات التي سوف تجمع من رواتب الدرجات الخاصة واشراك الطلبة في برامج تطوير وتهيئة مشاريع لخلق الدخل.

4- فتح باب التطوع باسرع وقت للشباب على ملاكات الجيش والشرطة.

5- يعاد مفصولي الجيش والشرطة قبل نهاية العام الحالي.

6- توقف عملية رفع التجاوزات ولن يكون هنالك رفع لاي تجاوز دون توفير البديل اولا

7- انشاء 100 الف وحدة سكنية توزع على عموم محافظات العراق ويتم تخصيص المبلغ ضمن موازنة عام 2020

8- توزيع اراضي للشهداء والمصابين جراء الاحداث الاخيرة وتعويض ذويهم.

9- تعيين جزء من المحاضرين هذا العام حسب حركة الملاك على ان يتم اما تعيين المتبقي او تحويلهم الى عقود في العام القادم وهذا تعهد شخصي من قبل رئيس مجلس النواب.

10- بالنسبة للخريجين سوف يتم تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ويكون التعيين على القطاعين العام والخاص على ان يشمل موظف القطاع الخاص بالراتب التقاعدي.

11- سوف يكون هناك اجتماع لرؤوساء الكتل قريبا لحل او تجميد عمل مجالس المحافظات على ان يشرف النواب مباشرة على عمل المحافظين.

12- سوف يكون هناك تجميد لعمل مجالس الاقضية والنواحي بحلول الاول من اذار من العام 2020.

13- الايعاز فورا لكل الجهات الامنية بايقاف اعمال العنف ضد المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين فورا دون تاخير.

ولازال الاجتماع قائما مع ممثلي النقابات والاتحادات واحب ان اوضح بأنه لاصحة لما ذكره البعض وتمت اشاعته على ان المتظاهرين طلبوا من السيد رئيس مجلس النواب تقديم الاستقالة وان الاخير رفض ذلك، ولايعدو هذا كونه اشاعة حيث ان اجواء الاجتماع كانت بشكل عام ايجابية.